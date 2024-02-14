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19:02, 14 февраля 2024Путешествия

Российская авиакомпания начала выдавать свидетельства рожденным в небе детям

«Уральские авиалинии» начали выдавать свидетельства рожденным в небе детям

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» начала выдавать свидетельства детям, рожденным в небе на ее самолетах. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.

Представители компании отметили, что в свидетельствах будут указаны дата, время, высота, номер борта, ряд кресел, а также координаты, которые будут спроецированы на землю. Таким образом, в будущем ребенок сможет посетить место, пролетая над которым появился на свет.

Уточняется, что первый такой документ уже был выдан маме девочки, родившейся на рейсе из Москвы в Душанбе 10 января. Ребенок оказался здоровым, ее рост составил 46 сантиметров, а вес — 2,6 килограмма. После того как самолет приземлился, мать и дочь доставила в больницу бригада скорой помощи, ожидавшая их в аэропорту.

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      Зарина Дзагоева
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