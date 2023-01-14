Женщина родила дочь во время полета «Уральскими авиалиниями»

Пассажирка родила дочь во время полета авиакомпанией «Уральские авиалинии» в Таджикистан

Пассажирка родила дочь во время перелета из Москвы в Таджикистан авиакомпанией «Уральские авиалинии». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

«После набора высоты пассажирка почувствовала боли в животе, о чем сообщила экипажу. Старший бортпроводник обратилась к пассажирам с просьбой откликнуться медикам. Как по волшебству, на борту оказался почти полноценный роддом: неонатолог, две медсестры-акушерки и даже врач-рентгенолог», — рассказали в «Уральских авиалиниях». Девочка появилась на свет спустя час после начала родов.

Уточняется, что необходимости в экстренной посадке в связи с ситуацией не возникло. Ребенок родился здоровым, рост девочки составил 46 сантиметров, а вес — 2,6 килограмма. После того, как самолет приземлился, мать и дочь доставила в больницу бригада скорой помощи, ожидавшая их в аэропорту. Сейчас они хорошо себя чувствуют, их уже выписали из больницы, сообщили в пресс-службе.

Ранее не знавшая о беременности туристка пошла в туалет в самолете и неожиданно родила ребенка. Инцидент произошел на борту лайнера нидерландской авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines, летевшего из Эквадора в Испанию с пересадкой в Нидерландах.