В России рассказали, как ВСУ могут избежать окружения и разгрома в Авдеевке. Придется отступать и контратаковать

Политолог Марков: у ВСУ есть три варианта выхода из сложной ситуации в Авдеевке

Российский политолог Сергей Марков перечислил возможные варианты решения сложной ситуации в Авдеевке для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, «самым простым и естественным» является вывод украинских войск из южной части населенного пункта в северную, где ВСУ смогут занять новую линию обороны.

«Но в результате мощные оборонительные сооружения в южной части будут потеряны. И большая часть города перейдет к России. И вновь назначенный [главком ВСУ Александр] Сырский начнет с отступления», — отметил эксперт.

Также украинские войска могут нанести контрудары с севера и юга или только с севера и тем самым «подрезать» Российскую армию или окружить ее. Политолог отметил, что сейчас российские военнослужащие перерезали главную дорогу снабжения — Индустриальный проспект, однако остались еще три проселочные дороги.

Стратегия России может заключаться в том, что не брать Авдеевку, а держать ее в полуокружении и перемалывать (...) военные ресурсы ВСУ. Чтобы ВСУ сняли войска с других участков. И тогда там наносить удары Сергей Марков политолог

Сырский назвал сложной ситуацию на авдеевском направлении

14 февраля Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров посетили воинские части и подразделения на авдеевском направлении. Главком назвал обстановку чрезвычайно сложной и напряженной для украинских войск. По его словам, Российская армия имеет численное преимущество, наносит удары по позициям ВСУ при помощи авиационных бомб и ведет плотный огонь из артиллерии и минометов.

Спикер украинской оперативно-стратегической группировки «Таврия» Дмитрий Лиховий признал, что ВСУ готовятся к потере основной линии снабжения под Авдеевкой, где уже несколько дней продолжаются уличные бои. Лиховий подчеркнул, что украинские военные пытаются удержать город, однако командование армией не держится за «кучи камней и обгорелого железа» и в случае усложнения ситуации отведет войска на другой рубеж.

Глава службы связей 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Секач убежден, что у ВСУ нет достаточных возможностей для удержания Авдеевки. По его словам, находящиеся в городе украинские войска рассчитывают на подкрепление и помощь дружественных подразделений.

ВСУ перебросили одну из лучших бригад на удержание Авдеевки

12 февраля Forbes стало известно, что на удержание Авдеевки направлена одна из лучших бригад украинской армии. Речь идет о 3-й штурмовой бригаде ВСУ. По информации издания, подразделение находилось в резерве в Краматорске с декабря прошлого года. ВСУ решили укрепить позиции, несмотря на большие риски.

Как сообщили аналитики The New York Times, ВСУ будет сложно долго удерживать оборону города, которому грозит полное окружение. По прогнозам специалистов, если не будет новых поставок снарядов для систем ПВО, гарнизон сможет продержаться только до марта.