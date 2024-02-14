В США отвергли возможность заставить Палату представителей одобрить помощь Киеву

Спикер Джонсон: Палату представителей невозможно заставить одобрить помощь Киеву

Палату представителей США не получится принудить принять проект помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов. Возможность заставить нижнюю палату Конгресса одобрить законопроект отверг ее спикер Майк Джонсон, сообщает Reuters.

«Мы собираемся продолжать требовать, чтобы, прежде чем решать проблемы по всему миру, мы сначала позаботились о собственных», — заявил он.

Джонсон повторил свое требование о том, что любой пакет международной военной и гуманитарной помощи должен также включать меры по обеспечению безопасности на южной границе США.

Ранее американский конгрессмен от Республиканской партии Кори Миллс отметил, что у законопроекта по предоставлению пакета финансовой помощи США Украине нет шансов пройти голосование в Палате представителей. Он возмутился, что Сенат ставит интересы Киева выше Вашингтона, настаивая на одобрении этого закона.