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18:26, 16 февраля 2024Спорт

Легенда «Спартака» прокомментировал приговор легионеру клуба Промесу

Ловчев призвал «Спартак» помочь осужденному в Нидерландах футболисту Промесу

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Чемпион СССР в составе московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался в Telegram-канале о приговоре легионеру клуба Квинси Промесу.

«У меня не укладывается в голове образ Промеса в России с тем, что ему вменяют сейчас в Голландии. Я знаю Промеса, который в России в "Спартаке" и вел себя нормально, и играл так, что претензий нет и быть не может», — заявил легендарный игрок красно-белых. Ловчев призвал «Спартак» помочь футболисту и сделать так, чтобы он не чувствовал себя брошенным. Он добавил, что не понимает требований немедленно разорвать контракт с Промесом.

Ранее 16 февраля стало известно, что Промеса объявили в международный розыск. Также прокуратура Нидерландов арестовала девять объектов недвижимости спортсмена в стране.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. По версии следствия, в 2019 году форвард был замешан в транспортировке крупной партии кокаина, принадлежащей суринамскому наркоторговцу Питу Уортелу.

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