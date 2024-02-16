Приезд скорой помощи в колонию к Навальному за семь минут объяснили

Shot: врачи приехали в колонию к Навальному за семь минут из больницы в Харпе

Медики скорой помощи прибыли в ямальскую ИК-3, в которой содержался Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России), за семь минут, так как выехали из филиала Лабытнангской горбольницы в поселке Харп, где также расположено исправительное учреждение. Быстрый приезд врачей объяснил Telegram-канал Shot.

Согласно данным онлайн-карт, расстояние от медучреждения до ИК-3 составляет примерно 700 метров. По информации издания, прибывшим на место за семь минут сотрудникам скорой помощи потребовались еще две минуты, чтобы дойти до Навального, которого уже пытались реанимировать медики колонии.

Ранее в ямальской Общественной наблюдательной комиссии заявили, что Навальный не жаловался на здоровье. В свою очередь, региональный омбудсмен Андрей Нестерук сообщил, что к нему не поступали жалобы на условия содержания в ИК-3 ни от заключенного, ни от его представителей. Кроме того, 15 февраля осужденный принимал участие в заседаниях Ковровского суда Владимирской области по видеосвязи.

16 февраля УФСИН России сообщило «Ленте.ру», что Алексею Навальному, отбывавшему наказание в колонии «Полярный волк» на Ямале, стало плохо после прогулки. Прибывшие на место врачи не смогли его спасти. По одной из версий, у заключенного оторвался тромб.