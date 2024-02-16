Российские военные уничтожили чешскую ракетную установку, которая атаковала Белгород. В чем ее особенность?

ВС России нашли и уничтожили обстрелявшую Белгород РСЗО RM-70 Vampire

Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин назвал особенности атаковавшего Белгород в четверг, 15 февраля, оружия.

«Реактивная система залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire — это доработанный, чуть более дальнобойный вариант РСЗО "Град", которая производится на территории Чехии, она поставляется на Украину с 2022 года. Боеприпасы тоже производятся в Чехии, также есть снаряды аналогичного калибра из других стран Восточной Европы. Поставки боеприпасов для них идут регулярно, несколько таких систем были уничтожены в разные периоды специальной военной операции (СВО) на донецком направлении, на харьковском, на запорожском», — объяснил он.

У России есть средства защиты от этих систем, однако массированные атаки отбивать сложнее, добавил Рожин.

Фото: Reuters

Военный корреспондент Евгений Поддубный уточнил, что российские военные из группировки прикрытия государственной границы в ходе разведки нашли расчет РСЗО RM-70 Vampire, которым Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгород.

По его словам, установка перемещалась в районе населенного пункта Липцы Харьковской области. Ракетчики нанесли удар с использованием оперативного ракетно-тактического комплекса и поразили цель.

В результате уничтожен расчет, боевая машина. В ходе удара есть убитые и раненые среди личного состава противника, который находился в зоне поражения нашей ракеты Евгений Поддубный военный корреспондент

ВСУ обстреляли ракетами гражданские объекты Белгорода

В результате удара ВСУ по Белгороду пострадали 19 человек, также известно, что один местный житель самостоятельно обратился за медпомощью. Четверых из числа пострадавших — двоих взрослых и двоих детей — доставили на поезде в Москву для лечения. Семеро человек, в числе которых грудной ребенок, погибли.

О состоянии пострадавших рассказал помощник главы Министерства здравоохранения России Алексей Кузнецов. По его словам, 14 человек продолжают получать стационарное лечение, их состояние стабильное, остальные пятеро лечатся амбулаторно.

В результате атаки серьезные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, куда попал снаряд. Кроме того, были разрушены квартиры, расположенные поблизости. В 128 квартирах выбило окна (их замерили, идет изготовление новых, на их производство и установку потребуется около недели), также повреждено 57 автомобилей (по всем будет проведена экспертиза, владельцы получат компенсацию). Повреждения зафиксировали в четырех магазинах, разрушения есть на территории промышленного предприятия.

Все квартиры находятся под контролем. Постараемся максимально быстро все восстановить Вячеслав Гладков губернатор Белгородской области

Власти назвали обстрел ВСУ Белгорода актом терроризма

Обстрел Белгорода будет вынесен Россией на рассмотрение в Совбезе (СБ) ООН. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Очередной акт терроризма со стороны киевского режима, в результате которого погибли мирные жители Белгорода, включая одного ребенка, а также многие пострадали, будет вынесен Россией на рассмотрение профильных международных организаций, в том числе СБ ООН», — сказала она.

Фото: Reuters

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет расценил обстрел российского города как месть офиса президента Украины Владимира Зеленского за провалы и неудачи армии на фронте. Он отметил, что Киев должен ответить за античеловечные преступления.

При этом официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Марта Уртадо заявила, что удар ВСУ по Белгороду пока нельзя квалифицировать как военное преступление.

Управление по правам человека ознакомилось с сообщениями СМИ и заявлениями российских властей относительно жертв среди гражданского населения в Белгороде. Однако на данный момент мы не в состоянии определить, было ли это военным преступлением Марта Уртадо официальный представитель УВКПЧ

Тем не менее офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша назвал недопустимыми удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре.

«Мы также видели сообщения о ракетных ударах по российскому городу Белгороду и еще раз повторяем, что нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены», — отметил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.