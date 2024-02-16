Запертые в душном самолете на несколько часов россияне попали на видео

Российские пассажиры застряли в самолете «Уральских авиалиний» и попали на видео

Пассажиры российской авиакомпании «Уральские авиалинии» застряли в душном самолете на несколько часов и попали на видео. Кадры публикует Telegram-канал E1.RU.

Уточняется, что лайнер ожидал вылета из Москвы в Грозный 15 февраля в 14:30. Пассажиры, запертые внутри судна, провели там 3,5 часа. «Первый час просто сидели, потом на буксире нас срочно повезли на обработку от наледи. Еще через час объявили, что самолет не может вылететь по техническим причинам и привезли на стоянку», — рассказала одна из находившихся в лайнере путешественниц.

Кроме того, по ее словам, одному человеку на борту стало плохо, к нему приехала скорая помощь.

Ранее летевший из ОАЭ в Россию самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» резко сменил курс и сел в другом месте из-за больной пассажирки. Непредвиденная ситуация произошла с лайнером, следовавшим по маршруту Дубай — Москва, в четверг, 8 февраля.