На Украине допустили потерю Харькова и Запорожья

Экс-депутат Луценко: после Авдеевки Украина может потерять Харьков и Запорожье

Вслед за Авдеевкой Украина может потерять контроль и над другими городами, включая Харьков и Запорожье. Об этом написал экс-депутат Верховной рады Игорь Луценко, который сейчас служит в Вооруженных силах Украины (ВСУ), в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Итак, Авдеевка все. А перед этим была Марьинка. Перед Марьинкой — Артемовск. Перед Артемовском — Лисичанск-Север. Тенденцию уловили? Почему сюжет повторяется? Почему сейчас на очереди Курахово-Угледар, Степное, Купянск? Какие причины считать, что дальше — не Харьков, Запорожье? А никаких!», — допустил потерю других городов Луценко.

По его словам, сейчас ВСУ якобы осуществляют относительно контролируемый отход. Основной причиной постоянных отступлений стало эффективное применение российской армией управляемых авиационных бомб.

В субботу, 17 февраля, глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки в ДНР под контроль группировкой войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева.

Позже сообщалось, что российские войска после взятия под контроль Авдеевки приступили к окончательной зачистке города от Вооруженных сил Украины.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки. Он объяснил свое решение планом перевести подразделения к обороне «исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг города».