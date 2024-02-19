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20:42, 19 февраля 2024Из жизни

Принц Уильям попал в неловкую ситуацию перед актрисами из-за фильма о сексе

Принц Уильям попал в неловкую ситуацию на вручении премии BAFTA

Фото: Jordan Pettitt / Reuters

Принц Уильям, сын короля Великобритании Карла III и наследник престола, попал в неловкую ситуацию на вручении премии Британской академии в области кино (BAFTA). Об этом сообщает Daily Mail.

Представитель королевской семьи допустил оплошность при общении с актрисами, а именно с Мией Маккеной-Брюс, получившей премию в номинации «Восходящая звезда» за роль в фильме «Как заниматься сексом». «Я еще не посмотрел ваш фильм, но, кажется, вы отлично провели время на съемках», — улыбаясь, сказал актрисе принц.

Маккена-Брюс и ее коллеги расплылись в неловких улыбках, так как по сюжету фильма ее героиня, приехавшая отдохнуть с подругами на остров Крит девственница Тара, переживает изнасилование.

Чтобы загладить неловкость, принц Уильям отметил, что у него не было времени посмотреть все фильмы, однако он очень впечатлен тем, насколько сильные работы в этом году отобрало жюри киноакадемии. Также незадолго до этого диалога принц извинялся, что слишком поздно принял приглашение на церемонию, потому что был очень занят другими делами.

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Принц Уильям вернулся к исполнению обязанностей старшего члена королевской семьи после недолгого перерыва в начале февраля. Некоторое время он ухаживал за перенесшей полостную операцию на животе женой Кейт Миддлтон. Однако позже стало известно, что его отец Карл III вынужден временно перестать исполнять часть обязанностей, так как ему диагностировали рак и он должен уделить время лечению. Сейчас принц Уильям остается одним из немногих работающих членов королевской семьи и вынужден посещать больше мероприятий, чем обычно.

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      Екатерина Лобанова
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