Глава войск химзащиты Кириллов: ВСУ отравили Пасечника фенольными соединениями

Украина попыталась отравить главу Луганской народной республики Леонида Пасечника в конце 2023 года. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Согласно данным Минобороны, 5 декабря 2023 года Пасечник получил тяжелое отравление фенольными соединениями. Российское оборонное ведомство сообщает и о других попытках отравления высокопоставленных чиновников России.

Украина применяет токсичные соединения при содействии Запада

Кириллов утверждает, что Украина применяет химические средства нелетального действия. По его данным, при проведении таких операций Киеву помогают его западные союзники. Уточняется, что в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) имеются аналоги боевого отравляющего вещества «Табун» («Джи-Эй»), которое включено в Список 1 Конвенции о запрещении химического оружия. Оно использовалось фашистами во время Великой Отечественной войны.

Леонид Пасечник. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Начальник войск РХБЗ также сообщил и о других случаях отравления высокопоставленных должностных лиц. Расследование этих деяний еще не завершено, отметил Кириллов.

По данным Минобороны, ВСУ также используют токсичные соединения в ходе боевых действий. Например, в феврале 2023 года было зафиксировано применение синильной кислоты с использованием беспилотников.

Минобороны обвинило Украину в отравлении губернатора Херсонской области

Кириллов также сообщил, что в августе 2022 года Украина отравила губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. «Проведенные лабораторные исследования показали присутствие в биомедицинских пробах вещества рицин, включенного в Список 1 Конвенции о запрещении химического оружия», — заявил глава войск химзащиты.

Игорь Кириллов. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

4 августа 2022 года стало известно, что главу Херсонской области госпитализировали в одну из больниц Симферополя, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в искусственную кому. Вскоре Сальдо перевезли в НИИ имени Склифосовского в Москве.

В мае 2023 года политик рассказал, что был отравлен человеком из ближнего окружения, которого «купили за очень большие деньги». По словам Сальдо, химикат добавили в еду. Губернатор очнулся лишь спустя 15 дней после отравления.