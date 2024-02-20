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20:21, 20 февраля 2024Спорт

Путин поставил задачу по проценту вовлеченности в занятия спортом граждан РФ

Путин заявил, что к 2030 году 70 % россиян должны заниматься спортом

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что к 2030 году спортом должны заниматься на регулярной основе 70 процентов граждан страны. О поставленной задаче сообщает РИА Новости.

По его словам, несколько лет назад 38 процентов россиян занимались спортом, но сейчас процент вовлеченных в занятия вырос до 55. «Занятия физкультурой и спортом напрямую связаны со здоровьем нации, с поддержанием здорового образа жизни, с демографией, с семьей, с экономикой», — заявил Путин.

Ранее стало известно, что почти 1,4 миллиона школьников в России занимались футболом на уроках физкультуры в первом полугодии учебного года-2023/2024. Уточнялось, что это число составляет восемь процентов от общего количества учащихся школ в России.

В начале февраля министр спорта России Олег Матыцин заявил о росте авторитета страны на международной спортивной арене. «Мы доказали, что являемся самодостаточной страной», — заявил он.

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      Алексей Гусев
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