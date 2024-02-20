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14:16, 20 февраля 2024Россия

Российские войска улучшили положение на донецком направлении

Минобороны России заявило об улучшении положения войск на донецком направлении
СюжетРоссийские войска

Фото: РИА Новости

Российские войска улучшили положение по переднему краю на донецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо того, Вооруженные силы (ВС) России за сутки нанесли огневое поражение двум бригадам противника в районах населенных пунктов Курдюмовка и Красное Донецкой народной республики.

За прошедшие 24 часа Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 395 бойцов, 3 танка, среди которых числился немецкий Leopard, 3 американские БТР М113, а также 4 боевые бронированные машины и 9 автомобилей.

«Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30», — добавили в оборонном ведомстве.

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Накануне Минобороны также заявляло, что ВС России улучшили положение на донецком направлении. Тогда российские войска нанесли поражение пяти бригадам Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Новомихайловка, Григоровка, Курдюмовка и Клещеевка.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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