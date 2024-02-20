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09:55, 20 февраля 2024Экономика

Назван единственный для россиян способ открыть счет в Турции

РИА Новости: для открытия счетов в банках в Турции у россиян стали требовать ВНЖ

Фото: Murad Sezer / Reuters

Турецкие банки продолжают открывать счета россиянам, но единственным способом получить его является наличие вида на жительство, разрешения на работу или студенческой визы. Такие способы в разговоре с РИА Новости назвал представитель филиала госбанка Ziraat в Анкаре.

Он подтвердил информацию, полученную РБК, о том, что частный Denizbank стал запрашивать у россиян документы с подтверждением вида на жительство в Турции, а без них открыть счет не получится.

По его словам, речь идет о внутренних процедурах, не связанных с санкциями США. Собеседник агентства подчеркнул, что власти не рассылали никаких поручений относительно политики открытия счетов россиянам ни частным, ни государственным банкам.

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Российские физические и юридические лица сталкиваются с проблемами при взаимодействии с турецкими банками с 1 января. По оценкам экспертов и участников рынка, причиной такого поведения финансовых организаций стало ужесточение санкций со стороны США. Белый дом пригрозил вторичными санкциями за содействие обходу Россией действующих ограничительных мер, в том числе связанных с поставками товаров, запрещенных к ввозу.

Москва и Анкара полтора месяца работают над исправлением ситуации, однако пока о смягчении напряженности не сообщалось. На прошлой неделе председатель Банка России Эльвира Набиуллина признала ухудшение ситуации с внешнеторговыми расчетами в начале года.

Постепенно ужесточают свою политику в отношении расчетов с российскими клиентами также банки из Китая и ОАЭ. Все три страны входят в список крупнейших каналов поставок, недоступных по обычным каналам из-за западных санкций.

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      Платон Щукин
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