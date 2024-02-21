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09:42, 21 февраля 2024Культура

Инстасамка выпустит кавер на хит Кати Лель «Мой мармеладный»

Кавер певицы Инстасамки на хит Кати Лель «Мой мармеладный» выйдет 1 марта

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) выпустит кавер на хит певицы Кати Лель «Мой мармеладный». Об этом сообщает РИА Новости.

Песня выйдет 1 марта, уточнил источник. Композиция была создана при участии известного продюсера Максима Фадеева, работавшего над созданием хита Лель.

По его словам, после популярности песни «Мой мармеладный» в социальной сети Tik-Tok он вступал в переговоры с иностранными партнерами, однако они обрывали контакт после информации о том, что авторские отчисления придется переводить на российские счета. Однако один из артистов предоставил «убедительную версию кавера» и договорился с продюсером. Фадеев не стал раскрывать его имя.

Ранее трек Инстасамки «За деньги да» вошел в топ самых популярных композиций, которые россияне устанавливали себе на мобильные звонки вместо гудка.

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      Мария Рюрикова
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