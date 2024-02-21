Шесть авиарейсов из России в Таиланд задержали из-за неисправности самолета

Шесть рейсов Red Wings на Пхукет задержали из-за неисправности самолета

Шесть авиарейсов авиакомпании Red Wings из ряда российских городов на тайский курорт Пхукет и обратно задерживаются более чем на 11 часов из-за неисправности самолета. Об этом пишет перевозчик у себя в Telegram-канале.

Речь идет о рейсах WZ3087 Жуковский — Пхукет, WZ3040 Пхукет — Казань, запланированных на среду, 21 февраля, WZ3039 Казань — Пхукет, WZ3046 Пхукет — Екатеринбург в четверг, 22 февраля, и WZ3045 Екатеринбург — Пхукет, WZ3088 Пхукет — Жуковский в пятницу, 23 февраля.

«На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами, организовано размещение в гостинице для всех желающих, предоставлены напитки и питание», — говорится в сообщении перевозчика.

По данным Red Wings, предварительное время задержки вылета рейса составит 11 часов 45 минут.

Ранее в феврале отдыхающих на Пхукете россиян предупредили о появлении нового странного вируса. Подхватившие неизвестную инфекцию на популярном курорте Азии туристы несколько недель страдают от сильного кашля и высокой температуры.