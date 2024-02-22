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07:30, 22 февраля 2024Ценности

Дочь Алека Болдуина показала складки и выпирающий живот на фото в нижнем белье

Фото: @irelandirelandireland

Дочь актеров Ким Бейсингер и Алека Болдуина Айрленд Болдуин показала фигуру в нижнем белье спустя девять месяцев после родов. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 29-летняя модель и актриса предстала в ванной в черном комплекте, который состоял из бюстгальтера без косточек и стрингов с заниженной талией. Кроме того, она уложила волосы в небрежный пучок и отказалась от макияжа.

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При этом манекенщица показала фигуру с разных ракурсов так, что оказались видны складки на теле и выпирающий живот. В подписи к фото знаменитость отметила, что хотела выразить солидарность с теми, кому трудно избавиться от вредных привычек и начать работать над собой. «Это тяжело. Будьте добры к себе», — обратилась к пользователям сети автор поста.

В июне 2022 года Айрленд Болдуин впервые рассказала, что пережила изнасилование в подростковом возрасте. О данном опыте она заявила, выступив против решения Верховного суда США об отмене постановления о правах на аборт.

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      Карина Черных
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