МВФ предостерег от конфискации российских активов

МВФ заявил о рисках для мировой валютной системы при конфискации активов России

В случае конфискации Западом суверенных российских активов для мировой валютной системы возникнут значительные риски. Об этом предупредила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак, передает РИА Новости.

Она пояснила, что могут последовать ответные меры, а также судебное разбирательство. Экономист также указала, что в случае решения о конфискации Запад должен иметь «достаточные юридические основы».

Ранее стало известно, что десять западных экспертов из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США признали конфискацию замороженных российских активов законной. Юристы утверждают, что конфискация активов суверенного государства не противоречит международному праву, так как Россия сама нарушила его нормы.