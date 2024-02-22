Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
23:32, 22 февраля 2024Экономика

МВФ предостерег от конфискации российских активов

МВФ заявил о рисках для мировой валютной системы при конфискации активов России

Фото: James Lawler Duggan / Reuters

В случае конфискации Западом суверенных российских активов для мировой валютной системы возникнут значительные риски. Об этом предупредила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак, передает РИА Новости.

Она пояснила, что могут последовать ответные меры, а также судебное разбирательство. Экономист также указала, что в случае решения о конфискации Запад должен иметь «достаточные юридические основы».

Ранее стало известно, что десять западных экспертов из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США признали конфискацию замороженных российских активов законной. Юристы утверждают, что конфискация активов суверенного государства не противоречит международному праву, так как Россия сама нарушила его нормы.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия выразила протест из-за оскорблений Байдена в адрес Путина

      Стало известно о контактах США с Россией по вопросу ядерного оружия в космосе

      В партии Зеленского признали нежелание украинцев мобилизоваться

      Нуланд назвала новые санкции против России «сокрушительными»

      В США арестован бывший совладелец банка «Открытие»

      МВФ предостерег от конфискации российских активов

      Азербайджанский клуб с россиянином в воротах вышел в 1/8 финала Лиги Европы

      В США поставили Украине условие для начала переговоров с Россией

      Блинкен не контактировал с Лавровым на заседании G20

      Байден анонсировал новые санкции после встречи с вдовой Навального

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше