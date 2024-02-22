Сообщения о массовых проблемах россиян с загранпаспортами опровергли

В МВД опровергли сообщения о массовых проблемах россиян с загранпаспортами

В Telegram-канале Shot 21 февраля появился пост, в котором утверждалось, что у россиян массово возникли проблемы с загранпаспортами. Ошибки, как утверждают авторы, связаны с опечатками и неверными шрифтами. Такой брак не позволяет туристам пересечь границу, сказано в публикации. Информацию о массовых проблем россиян с документами для выезда из страны опровергли в МВД России.

«Данная информация не соответствует действительности. В подразделениях по вопросам миграции МВД России резкого увеличения числа обращений граждан с просьбами о замене заграничных паспортов не зафиксировано», — написала официальный представитель федерального ведомства Ирина Волк в Telegram.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) также опровергли сообщения о массовых проблемах с загранпаспортами россиян. В пресс-релизе объединения отметили, что случаи изъятия загранпаспортов носят единичный характер. «Дело в том, что паспорта считываются электронный устройством и при наличии дефектов машина его просто "не видит". В этом случае пограничники не могут пропустить владельца такого документа. Бывало, туристов останавливали на границе из-за ошибок в паспорте — например, неправильно написанной фамилии или города, неверно указанного пола. Но это буквально единицы», — подчеркнул руководитель правового комитета РСТ Георгий Мохов.

Сообщение об ошибках в документах вызвало широкий интерес у российских СМИ. Новость со ссылкой на Shot опубликовали десятки российских изданий, в том числе и федеральных. Позже большинство изданий также написали и об опровержении, подготовленном МВД.

В соцсетях также можно часто встретить сообщения о массовых проблемах с загранпаспортами россиян. Преимущественно встречается информация об ошибках в документах, а посты с опровержением от МВД публикуются значительно реже.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».