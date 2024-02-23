Сотни пассажиров застряли в Москве из-за поломки самолета
Более 130 пассажиров самолета FlyDubai Москва — Дубай застряли в московском аэропорту Внуково из-за поломки самолета. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Рейс из Москвы в Дубай был задержан на 17 часов. Представители перевозчика объяснили ситуацию техническими неполадками с датчиками диайсинга. Новое время вылета назначено на 19:20, однако в 19:30 пассажиры еще не были приглашены на посадку.
Компания не принесла официальных извинений пассажирам. «Дали только ваучер на 900 рублей на питание. Пассажиры в отчаянии, начинают отмечать праздники прямо в терминале», — рассказала женщина, ожидающая посадки в аэропорту.
Ранее около 400 пассажиров рейса Пхукет — Москва более суток не могли вылететь из Таиланда. Причиной задержки стала неисправность судна.