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01:10, 23 февраля 2024Мир

В Пентагоне указали на успехи ВСУ на поле боя

Пентагон: ВСУ делают успехи на востоке и юге Украины

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украинские военные делают успехи на востоке и юге страны, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, передает ТАСС.

При этом она признала, что войска испытывают некоторые трудности. Сингх указала, что военным не хватает боеприпасов и артиллерии, в частности, из-за отсутствия поставок западной помощи.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление армии продолжается, однако оно не приносит ожидаемых результатов. Он также сообщил дефиците боеприпасов, добавив, что эту проблему пытаются решить за счет беспилотников, роботов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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      Марина Совина
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