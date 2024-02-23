В Пентагоне указали на успехи ВСУ на поле боя

Пентагон: ВСУ делают успехи на востоке и юге Украины

Украинские военные делают успехи на востоке и юге страны, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, передает ТАСС.

При этом она признала, что войска испытывают некоторые трудности. Сингх указала, что военным не хватает боеприпасов и артиллерии, в частности, из-за отсутствия поставок западной помощи.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление армии продолжается, однако оно не приносит ожидаемых результатов. Он также сообщил дефиците боеприпасов, добавив, что эту проблему пытаются решить за счет беспилотников, роботов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).