В убийстве перебежчика Кузьминова заподозрили двух человек

Pais: испанские спецслужбы считают, что к убийству Кузьминова причастны двое

В убийстве российского перебежчика Максима Кузьминова, который летом 2023 года перегнал военный вертолет Ми-8 на Украину, испанские спецслужбы подозревают двух человек, сообщает газета Pais.

Стало известно, что убийство россиянина в испанском городе расследуется в условиях строгой секретности. «Источники в испанских спецслужбах предполагают, что убийцами были двое стрелков», — говорится в материале.

Ранее испанские спецслужбы заявили, что Россия причастна к предполагаемой смерти летчика Кузьминова в провинции Аликанте. При этом испанские власти не подтвердили ни личность убитого, ни причастность к этому Москвы.