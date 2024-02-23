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17:42, 23 февраля 2024Мир

В убийстве перебежчика Кузьминова заподозрили двух человек

Pais: испанские спецслужбы считают, что к убийству Кузьминова причастны двое

Фото: Isabel Infantes / Reuters

В убийстве российского перебежчика Максима Кузьминова, который летом 2023 года перегнал военный вертолет Ми-8 на Украину, испанские спецслужбы подозревают двух человек, сообщает газета Pais.

Стало известно, что убийство россиянина в испанском городе расследуется в условиях строгой секретности. «Источники в испанских спецслужбах предполагают, что убийцами были двое стрелков», — говорится в материале.

Ранее испанские спецслужбы заявили, что Россия причастна к предполагаемой смерти летчика Кузьминова в провинции Аликанте. При этом испанские власти не подтвердили ни личность убитого, ни причастность к этому Москвы.

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      Анастасия Алимпиева
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