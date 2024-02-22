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13:22, 22 февраля 2024Мир

Испанские спецслужбы заподозрили Россию в причастности к убийству перебежчика

El País: испанские спецслужбы считают, что Россия причастна к смерти Кузьминова

Фото: Rafa Arjones / Informacion.es / Reuters

Испанские спецслужбы считают, что Россия причастна к предполагаемой смерти летчика-перебежчика Максима Кузьминова в провинции Аликанте. Об этом сообщает El País.

«Испанские спецслужбы не сомневаются, что за беспрецедентным преступлением в Испании — убийством Максима Кузьминова, российского летчика, который дезертировал в августе прошлого года и отправился на Украину на вертолете Ми-8 — стоит длинная рука Кремля», — отмечает издание, добавляя, что испанские власти не подтвердили ни личность убитого, ни причастность к этому Москвы.

«Единственное сомнение», которое есть у испанских спецслужб, заключается в том, была ли операция делом рук Службы внешней разведки (СВР), сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) или военной разведки Вооруженных сил России. При этом они признают, что следствию «очень сложно найти доказательства» причастности какого-либо из ведомств.

21 февраля сообщалось, что МВД Испании не подтвердило личности убитого 33-летнего украинца в Аликанте. Гражданская гвардия страны, в свою очередь, подчеркнула, что детали следствия засекречены, а личность погибшего «могла быть фальшивой».

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      Лина Пивоварова
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