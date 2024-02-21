В Испании не подтвердили личность убитого пилота, угнавшего российский вертолет на Украину. Что известно о деле?

El Confidencial: власти Испании не подтвердили личность перебежчика Кузьминова

Сообщения о предполагаемом убийстве бывшего российского пилота Максима Кузьминова, угнавшего в прошлом году вертолет на Украину, продолжают дополняться новыми подробностями. Достоверной информации о личности застреленного в Испании пока нет, подчеркивает местное издание El Confidencial.

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил, что в городе Вильяхойоса в Испании расстреляли именно угнавшего Ми-8 Максима Кузьминова. В Гражданской гвардии и Министерстве иностранных дел Испании отказались подтвердить личность перебежчика.

При этом ни испанские, ни российские власти личность погибшего пилота-перебежчика не подтверждают, а в версии его смерти нашли ряд несостыковок

Фото: Bruna Casas / Reuters

На Украине высказались о судьбе летчика-перебежчика

19 февраля из украинских источников стало известно о гибели 33-летнего мужчины в испанской провинции Аликанте. Украинские власти заявили, им был именно перебежчик Максим Кузьминов.

Можем подтвердить факт смерти Андрей Юсов представитель ГУР Министерства обороны Украины

Испанские СМИ после слов Андрея Юсова начали публиковать новости о предполагаемой смерти летчика, опираясь именно на данные ГУР.

Тут же дали о себе знать некоторые неувязки: украинские власти не сообщили никаких подробностей гибели пилота, а возраст перебежчика не совпадал с найденным возле тела удостоверения личности расстрелянного в Испании мужчины

Испанские СМИ не подтвердили личность расстрелянного

Агентство EFE при этом опубликовало информацию о якобы достоверной информации от знакомого со следствием источника, который подтвердил, что в Испании застрелили бежавшего в Украину бывшего российского пилота.

Некоторое время после публикации это же агентство сообщило, что у убитого был при себе фальшивый паспорт.

Власти Испании не подтвердили информацию о смерти Максима Кузьминова

После сообщений в СМИ «Лента.ру» запросила комментарии от испанских стороны. Представители Гражданской гвардии Испании не дали подтверждения о гибели летчика, заявив, что у них нет информации об этом.

Министерство иностранных дел Испании также не подтвердило гибель бывшего российского пилота. Сотрудники ведомства перенаправили вопрос Министерству внутренних дел (МВД) Испании.

К сожалению, Министерство иностранных дел не компетентно в этом вопросе. Возможно, Министерство внутренних дел сможет помочь Министерство иностранных дел Испании

21 февраля позицию МВД Испании осветили в издании El Mundo, которое окрестило летчика «призраком» из-за повышенного внимания СМИ. Внутриполитическое ведомство также не подтвердило и не поделилось никакими подробностями о его предполагаемой смерти.

Личность пилота могла быть фальшивой

Следующим, кто подтвердил личность Максима Кузьминова, стала американская газета The New York Yimes. Издание сообщило, что в Аликанте убили действительно угнавшего Ми-8 пилота, сославшись на сотрудников испанской полиции.

При этом представители Гражданской гвардии Испании заявили, что детали следствия засекречены, а личность летчика «могла быть фальшивой».

России неизвестна судьба пилота-перебежчика

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что российская сторона не получала никакой информации о смерти летчика по дипломатическим каналам.

Спустя некоторое время о гибели пилота высказался и директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, который заявил, что после совершенного Максимом Кузьминовым преступления он уже стал «моральным трупом».