В Испании не подтвердили личность убитого пилота, угнавшего российский вертолет на Украину. Что известно о деле?
Сообщения о предполагаемом убийстве бывшего российского пилота Максима Кузьминова, угнавшего в прошлом году вертолет на Украину, продолжают дополняться новыми подробностями. Достоверной информации о личности застреленного в Испании пока нет, подчеркивает местное издание El Confidencial.
Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил, что в городе Вильяхойоса в Испании расстреляли именно угнавшего Ми-8 Максима Кузьминова. В Гражданской гвардии и Министерстве иностранных дел Испании отказались подтвердить личность перебежчика.
При этом ни испанские, ни российские власти личность погибшего пилота-перебежчика не подтверждают, а в версии его смерти нашли ряд несостыковок
На Украине высказались о судьбе летчика-перебежчика
19 февраля из украинских источников стало известно о гибели 33-летнего мужчины в испанской провинции Аликанте. Украинские власти заявили, им был именно перебежчик Максим Кузьминов.
Можем подтвердить факт смерти
Испанские СМИ после слов Андрея Юсова начали публиковать новости о предполагаемой смерти летчика, опираясь именно на данные ГУР.
Тут же дали о себе знать некоторые неувязки: украинские власти не сообщили никаких подробностей гибели пилота, а возраст перебежчика не совпадал с найденным возле тела удостоверения личности расстрелянного в Испании мужчины
Испанские СМИ не подтвердили личность расстрелянного
Агентство EFE при этом опубликовало информацию о якобы достоверной информации от знакомого со следствием источника, который подтвердил, что в Испании застрелили бежавшего в Украину бывшего российского пилота.
Некоторое время после публикации это же агентство сообщило, что у убитого был при себе фальшивый паспорт.
Власти Испании не подтвердили информацию о смерти Максима Кузьминова
После сообщений в СМИ «Лента.ру» запросила комментарии от испанских стороны. Представители Гражданской гвардии Испании не дали подтверждения о гибели летчика, заявив, что у них нет информации об этом.
Министерство иностранных дел Испании также не подтвердило гибель бывшего российского пилота. Сотрудники ведомства перенаправили вопрос Министерству внутренних дел (МВД) Испании.
К сожалению, Министерство иностранных дел не компетентно в этом вопросе. Возможно, Министерство внутренних дел сможет помочь
21 февраля позицию МВД Испании осветили в издании El Mundo, которое окрестило летчика «призраком» из-за повышенного внимания СМИ. Внутриполитическое ведомство также не подтвердило и не поделилось никакими подробностями о его предполагаемой смерти.
Личность пилота могла быть фальшивой
Следующим, кто подтвердил личность Максима Кузьминова, стала американская газета The New York Yimes. Издание сообщило, что в Аликанте убили действительно угнавшего Ми-8 пилота, сославшись на сотрудников испанской полиции.
При этом представители Гражданской гвардии Испании заявили, что детали следствия засекречены, а личность летчика «могла быть фальшивой».
России неизвестна судьба пилота-перебежчика
Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что российская сторона не получала никакой информации о смерти летчика по дипломатическим каналам.
Спустя некоторое время о гибели пилота высказался и директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, который заявил, что после совершенного Максимом Кузьминовым преступления он уже стал «моральным трупом».