Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
01:53, 24 февраля 2024Интернет и СМИ

Моргенштерн подрался с блогером Хованским

Рэпер Моргенштерн подрался с блогером Хованским на концерте в Белграде

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан Минюстом России иностранным агентом) подрался с блогером Юрием Хованским на своем концерте в Сербии. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале владельца имиджборда «Двач» Наримана Намазова, известного в сети под псевдонимом Абу.

Судя по кадрам, нетрезвый Хованский начал со сцены оскорблять зрителей, из-за чего началась потасовка. К блогеру подошли охранники, чтобы его увести, а Моргенштерн несколько раз ударил блогера.

Пока ни Хованский, ни Моргенштерн не прокомментировали инцидент, который может оказаться частью шоу, поскольку ранее оба уже участвовали в постановочных конфликтах.

Материалы по теме:
От Моргенштерна до Инстасамки: почему в России преследуют и запрещают провокационных артистов?
От Моргенштерна до Инстасамки:почему в России преследуют и запрещают провокационных артистов?
27 ноября 2021
«Тебя не будет жалко» Как блогер Хованский нажил себе врагов по всей России и оказался в тюрьме?
«Тебя не будет жалко»Как блогер Хованский нажил себе врагов по всей России и оказался в тюрьме?
14 июня 2021
«Хованский — смелый человек» Как MDK и миллионы пользователей сети поддерживают блогера после его выхода из СИЗО
«Хованский — смелый человек»Как MDK и миллионы пользователей сети поддерживают блогера после его выхода из СИЗО
14 января 2022

У Моргенштерна на 23 февраля был запланирован концерт в Белграде. Хованский вместе с супругой переехал в Сербию в сентябре 2022 года.

Ранее стало известно, что Моргенштерн поднял цену за свои концерты после запрета на въезд в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

В июле 2022 года суд прекратил уголовное дело об оправдании терроризма в отношении Хованского. Позднее его также исключили из перечня террористов и экстремистов.

Хованского арестовали в июне 2021 года. Блогера обвинили в публичном оправдании терроризма из-за исполнения им песни о теракте в театральном центре на Дубровке, который произошел в 2002 году. Больше полугода он находился в СИЗО. В декабре суд сменил блогеру меру пресечения с ареста на запрет определенных действий.

Узнай, на что имеешь право именно ты!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Падение неустановленного летательного аппарата вызвало пожар в российском регионе. Что известно об инциденте?

      В США перехватили неопознанный аэростат

      Моргенштерн подрался с блогером Хованским

      Небензя оценил стратегическое мышление Зеленского

      Генсек Белорусского Красного Креста попал под санкции ЕС

      Небензя озвучил условие сохранения Украины

      Над Курской и Тульской областями сбили два беспилотника

      Стало известно о скептическом отношении Запада к мирным переговорам по Украине

      «Совкомфлот» и 14 танкеров попали под санкции США

      В Вашингтоне оценили влияние антироссийских санкций на экономику США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше