Рэпер Моргенштерн подрался с блогером Хованским на концерте в Белграде

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан Минюстом России иностранным агентом) подрался с блогером Юрием Хованским на своем концерте в Сербии. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале владельца имиджборда «Двач» Наримана Намазова, известного в сети под псевдонимом Абу.

Судя по кадрам, нетрезвый Хованский начал со сцены оскорблять зрителей, из-за чего началась потасовка. К блогеру подошли охранники, чтобы его увести, а Моргенштерн несколько раз ударил блогера.

Пока ни Хованский, ни Моргенштерн не прокомментировали инцидент, который может оказаться частью шоу, поскольку ранее оба уже участвовали в постановочных конфликтах.

У Моргенштерна на 23 февраля был запланирован концерт в Белграде. Хованский вместе с супругой переехал в Сербию в сентябре 2022 года.

Ранее стало известно, что Моргенштерн поднял цену за свои концерты после запрета на въезд в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

В июле 2022 года суд прекратил уголовное дело об оправдании терроризма в отношении Хованского. Позднее его также исключили из перечня террористов и экстремистов.

Хованского арестовали в июне 2021 года. Блогера обвинили в публичном оправдании терроризма из-за исполнения им песни о теракте в театральном центре на Дубровке, который произошел в 2002 году. Больше полугода он находился в СИЗО. В декабре суд сменил блогеру меру пресечения с ареста на запрет определенных действий.