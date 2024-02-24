В НОК Белоруссии высказались о возможном матче со сборной России

Глава НОК Белоруссии Лукашенко положительно отнесся к матчу со сборной России

Президент Национального олимпийского комитета Белоруссии Виктор Лукашенко высказался о возможности проведения товарищеского матча сборной страны по футболу с Россией. Об этом сообщат «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что положительно относится к этой идее. «Для нас и для вас это очень важно. Игровая практика — это очень хорошо», — заявил Лукашенко.

15 февраля первый заместитель председателя Ассоциации «Белорусская федерация футбола» (АБФФ) Андрей Василевич анонсировал товарищеский матч с российской национальной командой. По его словам, вероятность встречи оценивается в 90 процентов.

Ранее стало известно, что сборная России в марте проведет два товарищеских матча в Москве на стадионе «ВТБ Арена». 21 марта команда Валерия Карпина сыграет с Сербией, а спустя четыре дня встретится с Парагваем.