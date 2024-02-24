Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Спартак
Сегодня
17:00 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Боруссия М
Сегодня
17:30 (Мск)
Бохум
Германия - Бундеслига|23-й тур
Манчестер Юнайтед
Сегодня
18:00 (Мск)
Фулхэм
Англия - Премьер-лига|26-й тур
Барселона
Сегодня
18:15 (Мск)
Хетафе
Испания - Примера|26-й тур
Бавария
Сегодня
20:30 (Мск)
РБ Лейпциг
Германия - Бундеслига|23-й тур
Нью-Йорк Айлендерс
Сегодня
22:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - регулярный чемпионат
Арсенал
Сегодня
23:00 (Мск)
Ньюкасл Юнайтед
Англия - Премьер-лига|26-й тур
14:09, 24 февраля 2024Спорт

В НОК Белоруссии высказались о возможном матче со сборной России

Глава НОК Белоруссии Лукашенко положительно отнесся к матчу со сборной России

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Президент Национального олимпийского комитета Белоруссии Виктор Лукашенко высказался о возможности проведения товарищеского матча сборной страны по футболу с Россией. Об этом сообщат «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что положительно относится к этой идее. «Для нас и для вас это очень важно. Игровая практика — это очень хорошо», — заявил Лукашенко.

15 февраля первый заместитель председателя Ассоциации «Белорусская федерация футбола» (АБФФ) Андрей Василевич анонсировал товарищеский матч с российской национальной командой. По его словам, вероятность встречи оценивается в 90 процентов.

Ранее стало известно, что сборная России в марте проведет два товарищеских матча в Москве на стадионе «ВТБ Арена». 21 марта команда Валерия Карпина сыграет с Сербией, а спустя четыре дня встретится с Парагваем.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Умер председатель Верховного суда России

      Москвичам пообещали теплую погоду до начала марта

      Военный эксперт рассказал о количестве накопленных Российской армией БПЛА

      Раскрыто число заявок на участие в ДЭГ на выборах президента России

      В НОК Белоруссии высказались о возможном матче со сборной России

      В России апробируют доставку лекарств и анализов с помощью беспилотников

      На парковке в Москве упала крыша и придавила 30 машин

      Генсек НАТО усомнился в готовности России к миру

      В России прокомментировали визит западных лидеров в Киев в годовщину СВО

      На Украине сообщили об изменении атмосферы в офисе Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше