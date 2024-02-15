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17:17, 15 февраля 2024Спорт

В Белоруссии анонсировали матч со сборной России по футболу

Первый зампредседателя АБФФ Василевич анонсировал матч России и Белоруссии

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Первый заместитель председателя Ассоциации «Белорусская федерация футбола» (АБФФ) Андрей Василевич анонсировал товарищеский матч с российской национальной командой. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, вероятность встречи оценивается в 90 процентов. «Российская сторона готова принять наше предложение, чтобы провести матч, также они готовы провести товарищеский матч в Минске, это одно из наших условий», — отметил Василевич.

Функционер отметил, что договор на проведение поединка пока не подписан. «Когда это будет сделано — вопрос времени. Я так понимаю, что и РФС нужно согласовать с главным тренером этот вопрос, когда они будут готовы это сделать, то сразу договор и подпишем», — заявил Василевич.

Ранее стало известно, что сборная России в марте проведет два товарищеских матча в Москве на стадионе «ВТБ Арена». 21 марта команда Валерия Карпина сыграет с Сербией, а спустя четыре дня встретится с Парагваем.

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      Алексей Гусев
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