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12:10, 24 февраля 2024Путешествия

В Петербурге из-за ссоры мужчины с беременной женой задержали рейс

Shot: в Пулково на 6 часов задержали рейс из-за ссоры мужчины с беременной женой

Фото: Leonid Faerberg / Globallookpress.com

В петербургском аэропорту Пулково на шесть часов задержали рейс из-за ссоры мужчины с беременной женой. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

24 февраля около двух часов ночи в аэропорт позвонил 30-летний горожанин и рассказал сотрудникам колл-центра, что в багаже его супруги, летевшей в Таджикистан, лежит какой-то подозрительный предмет, якобы готовится теракт. С борта эвакуировали 148 пассажиров и девять членов экипажа. Самолет и весь багаж осмотрели кинологи, никаких подозрительных предметов ими обнаружено не было.

Жена звонившего поведала оперативникам, что за час до вылета поругалась по телефону с мужчиной: она объявила ему, что улетает в Таджикистан к родителям. Это вывело супруга из себя, он заявил, что никуда ее не отпустит.

В результате рейс U6-2641 «Уральских Авиалиний» задержали, пассажирам раздали еду и воду. Хулигана начали разыскивать.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре мужчина заминировал машину родственника огнетушителем.

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      Анна Щербакова
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