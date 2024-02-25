Изменивший имя в честь Путина американский боксер получит квартиру в России

Бывший американский боксер Кевин Джонсон получит квартиру в Самаре

Бывший американский боксер Кевин Джонсон, изменивший имя в честь Владимира Путина, получит квартиру в Самаре. Соответствующий сертификат будет вручен спортсмену 25 февраля, сообщил телеканалу «Матч ТВ» его промоутер Владимир Хрюнов.

Джонсон планирует работать тренером в местном центре спортивной подготовки. По словам организатора боев, на этот счет уже есть соответствующая договоренность. В Поволжье американский супертяжеловес переедет летом. Джонсон, прежде бравший жилье в Самаре в ипотеку, признавался, что считает российский город своим домом. Переехать сюда боксер мечтал более 15 лет.

Российское гражданство Джонсон получил в начале января. Летом прошлого года он сменил имя на «Кевина Владимировича Джонсона» в качестве «величайшего комплимента» президенту России.

Среди прочих достоинств страны боксер отмечал, что в России продается более качественная еда без добавления ГМО. В дальнейших планах спортсмена — жениться на россиянке. Гражданки других стран, по его мнению, во многом проигрывают представительницам РФ.