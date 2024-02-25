Симоньян призвала россиян побыть «немножко ленинградцами» во время СВО

Симоньян призвала россиян побыть немножко ленинградцами на время СВО

Россиян необходимо побыть «немножко ленинградцами» на время Специальной военной операции (СВО), заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Ее слова приводит РИА Новости.

Она напомнила, что блокадный Ленинград продолжал выпускать оружие и боеприпасы для фронта. «Вот эти люди заставляли себя даже просто с кровати встать, они еще и умудрялись фронт снабжать этим всем. Нам всем надо об этом задуматься и стать немножко, как они», — сказала Симоньян.

По ее словам, не нужно и забывать, что норма хлеба на одного ленинградца в самые тяжелые времена блокады составляла 125 граммов в день.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года, полное освобождение города произошло только 27 января 1944 года.