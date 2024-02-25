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00:49, 26 февраля 2024Интернет и СМИ

Симоньян призвала россиян побыть «немножко ленинградцами» во время СВО

Симоньян призвала россиян побыть немножко ленинградцами на время СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Валерий Шарифулин / Pool / РИА Новости

Россиян необходимо побыть «немножко ленинградцами» на время Специальной военной операции (СВО), заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Ее слова приводит РИА Новости.

Она напомнила, что блокадный Ленинград продолжал выпускать оружие и боеприпасы для фронта. «Вот эти люди заставляли себя даже просто с кровати встать, они еще и умудрялись фронт снабжать этим всем. Нам всем надо об этом задуматься и стать немножко, как они», — сказала Симоньян.

По ее словам, не нужно и забывать, что норма хлеба на одного ленинградца в самые тяжелые времена блокады составляла 125 граммов в день.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года, полное освобождение города произошло только 27 января 1944 года.

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      Марина Совина
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