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11:50, 26 февраля 2024Спорт

Кузяева дисквалифицировали на четыре матча за подножку

Полузащитника «Гавра» Кузяева дисквалифицировали на четыре матча за подножку

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российского полузащитника «Гавра» Далера Кузяева дисквалифицировали на четыре матча. Об этом сообщается на сайте клуба.

Хавбек был наказан дисциплинарным комитетом Федерации футбола Франции (FFF) после получения прямой красной карточки в матче 1/8 финала Кубка страны 7 февраля. На 80-й минуте встречи со «Страсбургом» (1:3) Кузяев сделал подножку сопернику.

Кузяев пропустил три матча чемпионата Франции и сможет вернуться на поле 10 марта. Отмечается, что «Гавр» также намерен подать апелляцию на решение дисциплинарного комитета.

В текущем сезоне Кузяев провел за «Гавр» 23 матча во всех турнирах, забил три мяча и сделал одну результативную передачу. Он перешел во французскую команду 12 июля 2023-го. Соглашение с 31-летним россиянином рассчитано на два года.

С 2017 по 2023 год Кузяев играл за «Зенит». Вместе с командой он пять раз становился чемпионом России, стал обладателем Кубка страны и дважды выиграл Суперкубок.

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