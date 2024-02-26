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20:47, 26 февраля 2024Интернет и СМИ

Блогерша Лерчек рассказала о предложении записать курс про налоги

Блогерша Лерчек рассказала, что ей предложили записать курс про налоги

Кадр: FAMETIME TV / YouTube

Популярная российская блогерша Валерия Чекалина, также известная как Лерчек, рассказала, что ей предложили записать курс про налоги. Подробностями она поделилась в интервью журналистке Лауре Джугелии для YouTube-канала FAMETIME TV.

По словам Лерчек, с ней связалась компания, которая предложила записать вместе курс о том, как правильно платить налоги. Также планировалось, что блогерша станет амбассадором проекта. Однако она отказалась от этого предложения.

«Я всем говорю о том, что я амбассадор ФНС (Федеральная налоговая служба — прим. «Ленты.ру») сейчас, я в любое место прихожу и говорю: "Ребят, реально платите налоги"», — добавила она.

В конце декабря сообщалось, что уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении Лерчек было прекращено. Незадолго до этого блогерша вернулась в соцсети, опубликовав ролик с семьей.

Уголовное дело против Лерчек возбудили в марте. Чекалину обвинили в неуплате налогов на сумму 311 миллионов рублей, а ее мужа — в пособничестве. Им запретили общаться со свидетелями, кроме близких родственников. Также супругам нельзя было пользоваться телефоном, почтой, интернетом и другими средствами связи.

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      Олег Давыдов
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