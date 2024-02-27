30 тысяч московских студентов прошли практику по-новому

Ракова: более 30 тыс. студентов московских колледжей прошли практику за полгода

Свыше 30 тысяч студентов столичных колледжей прошли производственную практику на более чем семи тысячах предприятий и организаций города в первом полугодии текущего учебного года и часть из них уже смогла найти работу. Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, студенты старших курсов, отлично зарекомендовавшие себя, уже получили предложения о трудоустройстве и смогут продолжить обучение по индивидуальному графику.

Мы поставили перед собой цель готовить в московских колледжах профессионала, который сразу после завершения обучения сможет выполнять реальные рабочие задачи. Это позволяет работодателю не тратить время на дообучение или переучивание нашего выпускника. Если раньше всего 30 процентов времени было отдано на практику и отработку навыков, то сегодня погружение в профессиональную среду начинается уже с первого курса, причем занимает не менее 70 процентов всего времени обучения. Только за первое полугодие этого учебного года 30 тысяч студентов колледжей прошли обучение на более 7 тысячах предприятий нашего города», — рассказала заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

По ее словам, всего до конца учебного года практику пройдут порядка 70 тысяч студентов.

Среди крупных работодателей-партнеров, где студенты могли пройти практику, — Московский метрополитен, с которым сотрудничает Колледж Московского транспорта. На практике будущие специалисты по технической эксплуатации подвижного состава ремонтировали узлы электропоездов, готовили поезда к выходу на маршрут и т.д. Учащиеся Московского автомобильно-дорожного колледжа имени А.А. Николаева практиковались по направлению «организация перевозок и управление на транспорте» в «Мосгортрансе» и пробовали себя в роли диспетчеров. Студенты Политехнического техникума №47 имени В.Г. Федорова и образовательного комплекса «Юго-Запад», учащиеся по специальности «Технология металлообрабатывающего производства», совершенствовали практические навыки на Московском машиностроительном заводе «Авангард».

Как отметили в Соцкомплексе Москвы, один из новых партнеров-работодателей Колледжа связи №54 имени П.М. Вострухина — компания «Энергон». На их производственной базе студенты занимались сервисным обслуживанием, диагностикой и заменой аккумуляторов, с помощью которых обеспечивают эксплуатацию систем аварийного освещения и безопасности, а также выполняли монтажные работы. А старшекурсники специальности «Издательское дело» в Техникуме креативных индустрий имени Л.Б. Красина прошли производственную практику в ведущих дизайнерских и полиграфических предприятиях, в том числе — в издательствах «Альпина Паблишер» и «Просвещение». Студенты верстали книги и их обложки, редактировали и корректировали тексты, готовили издания к публикации и писали статьи.

Практические занятия студентов московских колледжей проходят в современных мастерских и лабораториях. Это способствуют формированию и развитию профессиональных навыков у учащихся и соответствуют задачам проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование», добавили в Соцкомплексе столицы.