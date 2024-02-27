Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:43, 27 февраля 2024Интернет и СМИ

В Минцифры сообщили о восстановлении работы Telegram в России после сбоя

Минцифры сообщило о восстановлении работы Telegram в России после сбоя

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Работа мессенджера Telegram и других интернет-сервисов в России после сбоя восстанавливается. Об этом сообщило Минцифры в Telegram.

«Работа мессенджера Telegram и ряда других сервисов на территории России уже восстанавливается», — говорится в заявлении. В ведомстве отметили, что вместе с Роскомнадзором устанавливают причины инцидента.

Российские операторы связи работают штатно, при этом они фиксируют снижение трафика в Telegram и других сервисах, добавили представители Минцифры.

Ранее 27 февраля сообщалось, что пользователи из России столкнулись со сбоем в работе Telegram. Большая часть жалоб поступила из Москвы и Московской области. Позднее стало известно, что сбой оказался глобальным: о неполадках также заявили жители США, Великобритании, Германии, Польши, Франции, Швеции, Финляндии, Нидерландов и других стран.

Помимо этого, 27 февраля в России произошел сбой в работе мессенджера WhatsApp, поисковой системы Google, видеохостинга YouTube, интернет-магазина Ozon и ряда других сервисов.

Что думаешь? Оцени!
      Евгения Наумова
      Обсудить
      Последние новости

      Запад всерьез обсуждает отправку на Украину своих войск. Приведет ли это к прямому столкновению России и НАТО?

      Центробанк заявил о сохранении ограничений на снятие валюты

      Раскрыты самые популярные направления для пляжного отдыха в начале весны

      Принц Уильям внезапно пропустил мероприятие на фоне слухов о состоянии жены

      Заработала инвестиционная карта России

      Популярность фильмов о Бриджит Джонс объяснили

      Великобритания сообщила об отсутствии планов по размещению войск на Украине

      Пара отправилась в круиз по Карибскому морю на яхте и бесследно исчезла

      В сети высмеяли новую коллекцию одежды Кайли Дженнер фразой «сделано в Китае»

      Российские средства ПВО сбили украинский штурмовик Су-25

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше