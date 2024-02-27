В Минцифры сообщили о восстановлении работы Telegram в России после сбоя

Минцифры сообщило о восстановлении работы Telegram в России после сбоя

Работа мессенджера Telegram и других интернет-сервисов в России после сбоя восстанавливается. Об этом сообщило Минцифры в Telegram.

«Работа мессенджера Telegram и ряда других сервисов на территории России уже восстанавливается», — говорится в заявлении. В ведомстве отметили, что вместе с Роскомнадзором устанавливают причины инцидента.

Российские операторы связи работают штатно, при этом они фиксируют снижение трафика в Telegram и других сервисах, добавили представители Минцифры.

Ранее 27 февраля сообщалось, что пользователи из России столкнулись со сбоем в работе Telegram. Большая часть жалоб поступила из Москвы и Московской области. Позднее стало известно, что сбой оказался глобальным: о неполадках также заявили жители США, Великобритании, Германии, Польши, Франции, Швеции, Финляндии, Нидерландов и других стран.

Помимо этого, 27 февраля в России произошел сбой в работе мессенджера WhatsApp, поисковой системы Google, видеохостинга YouTube, интернет-магазина Ozon и ряда других сервисов.