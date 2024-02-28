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19:39, 28 февраля 2024Россия

Ляйсан Утяшева записала напутствие для участников Всемирного фестиваля молодежи

Ляйсан Утяшева заявила, что ждет ВФМ-24 вместе с молодежью всей планеты

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Гимнастка, телеведущая, бизнес-леди Ляйсан Утяшева стала общественным послом Всемирного фестиваля молодежи. Она записала обращение к его участникам и выразила уверенность, что фестиваль станет началом чего-то грандиозного в жизни каждого.

«Я очень рада, что стала общественным послом Всемирного фестиваля молодежи. Это событие пройдет в "Сириусе" и объединит 20 тысяч молодых лидеров со всего мира. Впервые в истории фестивального движения в мероприятии такого масштаба примут участие и подростки, а еще, конечно, помогать в организации будут 5000 волонтеров со всей страны. Я уверена, что это будет очень круто, ярко, интересно и захватывающе. Очень жду этот грандиозный фестиваль вместе с молодежью всей планеты, а его будущим участникам желаю удачи, быть сильными, яркими, красивыми. Пусть это событие будет началом чего-то очень грандиозного в вашей жизни», — сказала Утяшева.

Всемирный фестиваль молодежи в «Сириусе» пройдет с 1 по 7 марта. Он объединит участников более чем из 180 стран. Организатором мероприятия выступает Росмолодежь.

Всемирный фестиваль молодежи-2024
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      Алена Шаповалова
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