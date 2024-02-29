Погба прокомментировал четырехлетнюю дисквалификацию

Футболист «Ювентуса» Погба заявил, что оспорит в CAS дисквалификацию за допинг

Полузащитник туринского «Ювентуса» Поль Погба в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) прокомментировал четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Футболист заявил о намерении оспорить отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Он подчеркнул, что никогда сознательно или преднамеренно не принимал никаких добавок, нарушающих антидопинговые правила. «Я опечален, шокирован и убит горем из-за того, что у меня отняли все», — подытожил Погба.

30-летнего полузащитника отстранили на четыре года ранее 29 февраля. Отмечалось, что суд не поверил версии защиты о случайном приеме вещества.

О проваленном допинг-тесте Погбы стало известно в сентябре 2023-го. Сообщалось, что в пробе, взятой у француза 20 августа после матча первого тура чемпионата Италии, были обнаружены метаболиты тестостерона. Проба B, как и проба A, дала положительный результат.

Погба вернулся в «Ювентус» в июле 2022 года на правах свободного агента. Вместе с командой француз четырежды становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок и трижды — Суперкубок страны. Также хавбек стал чемпионом мира-2018 в составе сборной Франции.