Российские войска заняли более выгодные рубежи под Авдеевкой

Минобороны отчиталось о занятии более выгодных рубежей на авдеевском направлении

Российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции на авдеевском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 61-й механизированных и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бердычи, Северное, Орловка и Первомайское», — говорится в сообщении.

За сутки на данном направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 495 бойцов, семь танков, две боевые машины пехоты, три гаубицы Д-20 и две гаубицы Д-30, гаубицу «Мста-Б», а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили украинский опорный пункт на авдеевском направлении. Поразить объект Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Авдеевкой смогли артиллерийские расчеты самоходных орудий 2С5 «Гиацинт-С».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.