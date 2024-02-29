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11:58, 29 февраля 2024Россия

Российские войска заняли более выгодные рубежи под Авдеевкой

Минобороны отчиталось о занятии более выгодных рубежей на авдеевском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции на авдеевском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 61-й механизированных и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бердычи, Северное, Орловка и Первомайское», — говорится в сообщении.

За сутки на данном направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 495 бойцов, семь танков, две боевые машины пехоты, три гаубицы Д-20 и две гаубицы Д-30, гаубицу «Мста-Б», а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

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Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили украинский опорный пункт на авдеевском направлении. Поразить объект Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Авдеевкой смогли артиллерийские расчеты самоходных орудий 2С5 «Гиацинт-С».

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