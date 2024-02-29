МО: артиллеристы ЦВО ударили по опорному пункту ВСУ на авдеевском направлении

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили украинский опорный пункт на авдеевском направлении. Об этом заявили в Минобороны России, передает РИА Новости.

Поразить объект Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Авдеевкой смогли артиллерийские расчеты самоходных орудий 2С5 «Гиацинт-С» Центрального военного округа (ЦВО). Гаубицы прибыли на позицию и ударили по району размещения украинских военнослужащих.

Россия взяла под контроль Авдеевку 17 февраля. Город представлял собой мощный оборонительный узел ВСУ. Как доложил министр обороны Сергей Шойгу, потери России в боях за город были минимальными, при этом потери Украины за последние несколько дней боев составили почти две с половиной тысячи человек.

После взятия под контроль населенного пункта министерство обороны ежедневно отчитывается о занятии более выгодных позициях в пригородах Авдеевки. Так, на авдеевском направлении российские военнослужащие взяли под контроль поселок Ласточкино

и поселок Петровское (украинское название — Степовое).

Авдеевка находится севернее Донецка и является его пригородом. Главным очагом сопротивления в городе был авдеевский коксохимический завод — о полном контроле над ним сообщалось спустя два дня после взятия города.