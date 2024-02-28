Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:15, 28 февраля 2024Россия

Российские войска взяли под контроль поселок на авдеевском направлении

Минобороны России сообщило о взятии под контроль поселка Петровское в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска взяли под контроль поселок Петровское (украинское название — Степовое) на авдеевском направлении специальной военной операции (СВО). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо этого, подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и отразили 11 контратак штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Ленинского, Новгородского, Новобахмутовки, Тоненького, Орловки и Первомайского Донецкой народной республики (ДНР).

По данным Минобороны России, за сутки Украина потеряла на авдеевском направлении до 165 человек, четыре танка, две боевые машины пехоты Bradley, американский бронетранспортер М113 и пять автомобилей. Также в ходе контрбатарейной борьбы Вооруженные силы России поразили пять гаубиц Д-30, три орудия Д-20, гаубицу «Мста-Б» и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Ранее, 26 февраля, российское оборонное ведомство сообщило о взятии под контроль поселка Ласточкино под Авдеевкой и продолжении улучшения положения по переднему краю направления.

27 февраля министр обороны России Сергей Шойгу отчитался, что с начала года российские войска взяли под контроль около 327 квадратных километров территорий вошедших в состав страны регионов. Он напомнил, что за последнюю неделю, помимо поселка Ласточкино, ВСУ также были выбиты из населенных пунктов Победа и Северное в ДНР.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Истомин
      Обсудить
      Последние новости

      Китай ответил на слова Макрона об иностранных войсках на Украине. Что сказали в Пекине?

      Найдена самая большая анаконда в мире

      Российский солдат рассказал о давнем присутствии спецназа НАТО на Украине

      У самолета с пассажирами на борту отказал двигатель во время полета

      В Латвии предложили считать участие в выборах президента России преступлением

      Звезду «Дома-2» избили в Москве

      Стало известно о работе над цифровой платежной платформой стран БРИКС

      В Госдуме назвали предположительные темы послания Путина Федеральному собранию

      Раскрыты подробности судебного дела Крида против Роскомнадзора

      В России объявили о бесплатных концертах популярных артистов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше