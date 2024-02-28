Российские войска взяли под контроль поселок на авдеевском направлении

Минобороны России сообщило о взятии под контроль поселка Петровское в зоне СВО

Российские войска взяли под контроль поселок Петровское (украинское название — Степовое) на авдеевском направлении специальной военной операции (СВО). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо этого, подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и отразили 11 контратак штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Ленинского, Новгородского, Новобахмутовки, Тоненького, Орловки и Первомайского Донецкой народной республики (ДНР).

По данным Минобороны России, за сутки Украина потеряла на авдеевском направлении до 165 человек, четыре танка, две боевые машины пехоты Bradley, американский бронетранспортер М113 и пять автомобилей. Также в ходе контрбатарейной борьбы Вооруженные силы России поразили пять гаубиц Д-30, три орудия Д-20, гаубицу «Мста-Б» и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Ранее, 26 февраля, российское оборонное ведомство сообщило о взятии под контроль поселка Ласточкино под Авдеевкой и продолжении улучшения положения по переднему краю направления.

27 февраля министр обороны России Сергей Шойгу отчитался, что с начала года российские войска взяли под контроль около 327 квадратных километров территорий вошедших в состав страны регионов. Он напомнил, что за последнюю неделю, помимо поселка Ласточкино, ВСУ также были выбиты из населенных пунктов Победа и Северное в ДНР.