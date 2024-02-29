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22:36, 29 февраля 2024Культура

Умер актер из «Реальных пацанов» и «Моей прекрасной няни»

Умер актер из сериалов «Реальные пацаны» и «Моя прекрасная няня» Маркин

Фото: Unsplash

В возрасте 53 лет умер актер Павел Маркин, известный по сериалам «Реальные пацаны» и «Моя прекрасная няня». Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на его коллегу Александра Загоскина.

Отмечается, что Маркин умер 4 февраля в машине скорой помощи. Похоронили мужчину лишь 29 февраля, причина смерти не уточняется.

Ранее на 88-м году жизни скончался актер из фильмов «Собака на сене» и «Вкус хлеба», сериала «Улицы разбитых фонарей» Эрнст Романов.

25 февраля в Перми умер советский и российский актер, лауреат «Золотой маски» Владимир Гуляев.

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      Юлия Мискевич
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