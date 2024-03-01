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18:40, 1 марта 2024Экономика

Россия собралась искать в Африке нефть и газ

В Минэнерго рассказали об интересе бизнеса РФ к разведке нефти и газа в Африке

Фото: Tullow Oil plc / Reuters

Россия готова сотрудничать с Нигерией в вопросах разведки нефтегазовых месторождений, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов на встрече с коллегой из этой страны Экперикпе Экпо. Об этом сообщается в Telegram-канале российского ведомства.

«Российские компании готовы предложить свои услуги по поиску и разведке месторождений углеводородного сырья, выполнению морских сейсморазведочных работ в Нигерии», — сказал Шульгинов. Отмечается, что стороны также обсудили сотрудничество по созданию сети газозаправочных станций и собираются развивать энергодиалог по всем направлениям.

Ранее Шульгинов рассказывал, что российские предприятия готовы к участию в 30 новых совместных проектах в нефтегазовой сфере и электроэнергетике в 16 африканских странах. Например, Южный Судан хотел бы построить с российским участием нефтепровод с выходом к морю, писал «Коммерсантъ».

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      Дмитрий Воронин
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