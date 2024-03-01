В Госдуму внесут законопроект о правилах сбора валежника

В Госдуму 1 марта внесут законопроект о правилах сбора валежника

Группа депутатов от ЛДПР 1 марта внесет в Госдуму законопроект, который закрепляет в Лесном кодексе определение и правила сбора валежника. Об этом сообщает ТАСС.

На сегодняшний день Лесной кодекс разрешает бесплатный сбор валежника для собственных нужд, однако, как уточняется в пояснительной записке, некоторые регионы исказили эту идею.

В частности, в ряде субъектов России необходимо письменное уведомление о времени сбора валежника — также есть ограничения по способу сбора валежника. Специалисты объяснили подобные перегибы отсутствием определения понятия «валежник» в Лесном кодексе.

Законопроектом предлагается установить, что валежник — это лежащие на поверхности земли остатки стволов, деревьев, сучьев, не являющихся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ, и образовавшиеся вследствие естественного отмирания деревьев, при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале и других природных явлений.

В России свободный сбор валежника разрешен с 2019 года. При этом авторы инициативы указывали, что считают сбор валежника не способом добыть бесплатное топливо для граждан, а экологической инициативой, позволяющей очистить лес.