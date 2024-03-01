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16:24, 1 марта 2024Культура

Юрий Назаров охарактеризовал Акунина словами «сволочь и идиот»

Народный артист Юрий Назаров высказался о поведении писателя Акунина

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Народный артист России, 86-летний актер Юрий Назаров высказался о поведении писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Его цитирует aif.ru.

«Ну сволочь и идиот. Ни совести, ничего у него нету. К сожалению, мы тут и сами виноваты — пригрели змеюку на груди. Ведь если почитать его старые интервью — он там уже давно Россию-матушку кроет», — сказал Назаров. Актер также сравнил писателя с «жучком-вредителем», который «точит Россию изнутри как дерево».

Ранее писательница Дарья Донцова заявила, что Борис Акунин совершил «огромную ошибку», выступив против специальной военной операции.

В начале февраля сообщалось, что писателя объявили в международный розыск.

18 декабря Росфинмониторинг включил Бориса Акунина в перечень террористов и экстремистов, а 12 декабря Минюст России признал его иностранным агентом.

В декабре Акунин заявил в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), что у него не вызывают претензий украинские атаки на Крым и другие регионы России. Пранкеры позвонили ему от лица президента Украины Владимира Зеленского.

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