Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
Сегодня
14:00 (Мск)
Оренбург
МИР Российская Премьер-лига|19-й тур
Салават Юлаев
Сегодня
14:30 (Мск)
Трактор
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 2-й матч
Краснодар
Сегодня
16:30 (Мск)
Рубин
МИР Российская Премьер-лига|19-й тур
Локомотив
Сегодня
17:00 (Мск)
ЦСКА
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 2-й матч
Зенит
Сегодня
19:30 (Мск)
Спартак М
МИР Российская Премьер-лига|19-й тур
10:04, 2 марта 2024Спорт

Футболист «Спартака» отреагировал на задержание в Дубае одним эмодзи

Футболист Промес отреагировал на задержание в Дубае означающим «ложь» эмодзи

Фото: Alexander Stupnikov / FC «Spartak» / Globallookpress.com

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес отреагировал в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) на задержание в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Промес оставил комментарий под постом аккаунта theshaderoom о его задержании. Футболист отреагировал одним эмодзи «синяя кепка», что на сленге означает «ложь».

29 февраля футболист был задержан на погранконтроле в аэропорту Аль-Мактум в Дубае. Голландца доставили в отделение полиции, его сопровождали сотрудники службы безопасности красно-белых. 1 марта его отпустили из-под стражи.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. По версии следствия, в 2019 году игрок был замешан в транспортировке крупной партии кокаина, принадлежавшей суринамскому наркоторговцу Питу Уортелу. После оглашения приговора вингера объявили в международный розыск.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Беспилотник врезался в жилой дом в Санкт-Петербурге. Вероятной целью атаки была нефтебаза «Ручьи»

      Сырский обвинил командиров ряда бригад ВСУ в провалах на восточном направлении

      Российский снайпер в одиночку ликвидировал целое отделение ВСУ за одну ночь

      Главком ВСУ заявил о замене «не владеющих обстановкой» командиров ряда бригад

      Историческим позором назвали подаренный Зеленскому меч болгарского хана Кубрата

      Пласт снега упал на ребенка с крыши дома в российском городе

      Футболист «Спартака» отреагировал на задержание в Дубае одним эмодзи

      В Армении назвали стратегической ошибкой зависимость республики от России

      В Ираке заявили об отсутствии решения о выводе войск коалиции из страны

      Российского военного в зоне СВО от смертельного ранения спас паспорт

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше