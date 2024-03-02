Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:08, 2 марта 2024Мир

Полянский отреагировал на запись разговора немецких военных

Полянский: запись разговора военных ФРГ об ударе по России стала позором Берлина
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: МИД России / Global Look Press

Запись разговора высокопоставленных немецких военных о подготовке к атаке на Крымский мост стала позором и потерей лица для Берлина. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на своей странице в соцсети Х.

По его словам, Германия «открывает свои новые стороны: лживую, злую, агрессивную, реваншистскую и русофобскую». «Это уже не та страна, с которой мы подписывали дружественные договоры в 1990-е и 2000-е годы», — написал дипломат, реагируя на обнародованную запись беседы.

Полянский добавил, что «аналогия с 1930-ми годами неизбежна».

1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку беседы высокопоставленных офицеров бундесвера о нанесении ударов по Крымскому мосту с помощью немецких ракет Taurus и французских истребителей Dassault Rafale.

Министерство обороны Германии отказалось давать комментарий по поводу разговора военных, объяснив это тем, что не комментирует публикации в СМИ. Однако позже стало известно, что контрразведка ФРГ начала проверку возможной утечки разговора немецких военных об ударах по России ракетами Taurus.

Позже издание Bild указало, что многое говорит о том, что запись разговора офицеров по поводу атаки на Крымский мост является подлинной. Как пишет Der Spiegel, в Минобороны Германии исходят из того, что она подлинная.

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это называется "заметать следы"». В бундесвере сочли подлинной запись разговора военных об атаке на Крымский мост

      Депутат призвал Германию передать Украине Taurus

      На Украине усомнились в возможности использовать Taurus

      Полянский отреагировал на запись разговора немецких военных

      Военный эксперт высказался о перспективах украинской обороны

      Врач назвал первые звоночки алкоголизма

      Стало известно о невозможности самолетов ВСУ взлететь с аэродромов

      Умерла 102-летняя икона стиля

      В ЕС заподозрили App Store в нарушении европейского закона

      Россия уведомила США о пуске ракеты «Ярс»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше