Полянский отреагировал на запись разговора немецких военных

Полянский: запись разговора военных ФРГ об ударе по России стала позором Берлина

Запись разговора высокопоставленных немецких военных о подготовке к атаке на Крымский мост стала позором и потерей лица для Берлина. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на своей странице в соцсети Х.

По его словам, Германия «открывает свои новые стороны: лживую, злую, агрессивную, реваншистскую и русофобскую». «Это уже не та страна, с которой мы подписывали дружественные договоры в 1990-е и 2000-е годы», — написал дипломат, реагируя на обнародованную запись беседы.

Полянский добавил, что «аналогия с 1930-ми годами неизбежна».

1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку беседы высокопоставленных офицеров бундесвера о нанесении ударов по Крымскому мосту с помощью немецких ракет Taurus и французских истребителей Dassault Rafale.

Министерство обороны Германии отказалось давать комментарий по поводу разговора военных, объяснив это тем, что не комментирует публикации в СМИ. Однако позже стало известно, что контрразведка ФРГ начала проверку возможной утечки разговора немецких военных об ударах по России ракетами Taurus.

Позже издание Bild указало, что многое говорит о том, что запись разговора офицеров по поводу атаки на Крымский мост является подлинной. Как пишет Der Spiegel, в Минобороны Германии исходят из того, что она подлинная.