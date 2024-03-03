Германия высказалась о передаче Украине ракет Taurus

Писториус заявил, что Германия не разрешала поставку Украине ракет Taurus

Министр обороны Германии Борис Писториус высказался о передаче Украине ракет Taurus. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава ведомства прокомментировал обсуждение высокопоставленными немецкими офицерами планов по ударам ракетами Taurus по Крымскому мосту. По его словам, эти беседы не означают, что есть решение о передаче Киеву соответствующих ракет.

Министр добавил, что офицеры обдумывали различные сценарии, но не строили никаких планов. «Не должно остаться сомнений: это не означало и не означает зеленого света на применение ракет Taurus — ни со стороны канцлера, ни с моей стороны», — сказал он.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что цель немецкого канцлера Олафа Шольца провести расследование из-за утечки разговора немецких военных не до конца ясна. Он задался вопросом, хочет ли он разобраться, почему генералы бундесвера говорят о поставках этих ракет, когда Германия заявляла, что не будет поставлять Taurus Украине.