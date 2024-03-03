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22:16, 3 марта 2024Мир

Швейцарцы отказались от повышения пенсионного возраста

Швейцарцы проголосовали против повышения пенсионного возраста

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Граждане Швейцарии на референдуме отказались повышать пенсионный возраст с 65 до 66 лет, однако проголосовали за выплату 13-й пенсии. Об этом сообщает РИА Новости.

Швейцарцы голосовали за два предложения по внесению поправок в закон о пенсиях. Первое — повышение пенсионного возраста с 65 до 66 лет, второе — установление выплаты 13-й пенсии для пенсионеров в том же размере, что и ежемесячные.

Согласно окончательным результатам, 74,72 процента избирателей отказались повышать пенсионный возраст, в то время как 58,24 процента проголосовали за введение 13-й пенсии. Явка составила 58 процентов.

Летом бывший депутат Европарламента, председатель партии «Греция — другой путь», профессор институтов ЕС в Критском университете Нотис Мариас заявил, что Европа начинает процесс повышения пенсионного возраста до 74 лет.

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      Юлия Мискевич
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