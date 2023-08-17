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07:28, 17 августа 2023Экономика

В Европе начали повышать пенсионный возраст до 74 лет

Политик Мариас заявил о начале повышения пенсионного возраста в Европе до 74 лет

Фото: Unsplash

Бывший депутат Европарламента, председатель партии «Греция — другой путь», профессор институтов ЕС в Критском университете Нотис Мариас заявил, что Европа начинает процесс повышения пенсионного возраста до 74 лет. Его слова приводит РИА Новости.

Мариас заявил о начале повышения пенсионного возраста в Европе и уточнил, что цунами изменений идет по всему региону. По его словам, меру ввести хотели ввести еще в разгар пандемии, с конца 2020 года. Политик рассказал, что 13 октября Совет ЕС представил решение номер 2020/1512 «О руководящих принципах политики занятости государств-членов», которое опубликовали 19 октября 2020 года в Официальном журнале ЕС.

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«Это был "контрольный выстрел" по пенсионным правам трудящихся, так как это решение требует повышения пенсионного возраста», — подчеркнул политик.

По мнению Мариаса, реформы в области пенсионного законодательства должны опираться на сокращение гендерного пенсионного разрыва, продление трудовой жизни и на стратегии активного старения.

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    Марина Совина
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