В Израиле отказались направлять делегацию на переговоры с ХАМАС

The Times of Israel: Израиль не направит делегацию в Каир на переговоры с ХАМАС

Израиль отказался направлять свою делегацию в Каир, где предполагалось провести переговоры о перемирии с ХАМАС. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на источник в правительстве страны.

В издании подчеркивают, что Израиль потребовал от радикального палестинского движения предоставить полный список заложников с уточнением, каким образом будет проводиться их обмен. Однако в ХАМАС отказались выполнить это требование израильского руководства.

«Таким образом, Израиль не отправит свою делегацию сегодня в Каир», — отмечено в сообщении.

Ранее в ХАМАС заявляли о возможности достижения перемирия с Израилем в ближайшие дни. Именно с такой целью в Каир прибыла делегация палестинского движения, а также представители США и Катара.