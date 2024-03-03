В ХАМАС заявили о возможности перемирия с Израилем

Представитель ХАМАС: перемирие с Израилем возможно в ближайшие дни

Соглашение о перемирии между ХАМАС и Израилем возможно достичь в ближайшие дни. Об этом заявил представитель палестинского движения изданию AFP, передает ТАСС.

«Если Израиль согласится на требования ХАМАС, которые включают возвращение перемещенных лиц на север сектора Газа и увеличение [объемов] гуманитарной помощи, это может проложить путь для заключения соглашения [о перемирии] в течение следующих 24-48 часов», — отметил он.

Для переговоров о перемирии в секторе Газа в Каир прибыла делегация ХАМАС, а также представители Катара и США. О возможности достижения соглашения заявлял телеканал Al Hadath, ссылаясь на источник в структурах безопасности Египта. По этим данным, стороны конфликта уже договорились о продолжительности перемирия, а также схеме освобождения заложников и заключенных палестинцев.

Ранее в ХАМАС заявили, что ведущую роль в урегулировании конфликта в секторе Газа должна играть Россия. Именно таким образом, по мнению заместителя главы политбюро движения, удастся достичь равновесия в переговорах.